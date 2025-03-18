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Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor haberi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü haberi
Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı haberi
Esenyurt Belediyesinden “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerleri haberi
Çanakkale Savaşları’nın tek kadın gazetecisi 110 yıl önce cephede yaşananları 8 mektupla aktarmış haberi
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Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenleri sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programda okul Müdürü Kemal Kutluer günün önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin sahnelediği şiir tiyatrosu ve diğer gösterilerle program sona erdi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkan Vekili Büşra Kanat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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