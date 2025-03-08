Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi

Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu özel iki uçuş gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna katılan “Cumhuriyet” uçağıyla düzenlenen PC 2186 sefer sayılı uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yapıldı. Aynı ekiple gerçekleştirilen PC 2183 sefer sayılı dönüş uçuşuyla uçak yeniden İstanbul'a döndü.

Pegasus misafirleri, iki uçuşta da Kaptan Pilot Ayşe Gül Akgül Çelik'in özel anonsuyla karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kokpit ve kabin ekibinin kadın olduğu çok özel bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik, tüm kadın misafirlerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Gözbebeğimiz Cumhuriyet uçağımızın kanatları altında gerçekleştirdiğimiz bu özel seferde, tamamen kadınlardan oluşan bir uçuş ekibiyle sizlere hizmet vermekten dolayı gururlu ve heyecanlıyız. Pegasus Hava Yolları olarak, daha eşit yarınlar için çıktığımız yolculukta, bize ilham kaynağı olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyor, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atamızın izinde, her sesin duyulduğu, herkesin eşit olduğu bir toplum inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”