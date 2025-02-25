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Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletliden adliye önünde açıklama haberi

- Motosiklet sürücüsü Fatih Ferah: - "Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var, nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Uzun bir tedavi sürecim olacak. Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var. Ayakta durmakta da güçlük çekiyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletliden adliye önünde açıklama haberi

Pendik'te trafikteki tartışmada dikiz aynasını kırdığı otomobil sürücüsünün aracıyla ezerek yaralanmasına neden olduğu motosiklet sürücüsü adliye önünde açıklama yaptı.

Fatih Ferah, avukatıyla birlikte geldiği Anadolu Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisine ve kuryelere olumsuz yorumlar yapıldığı için açıklama yapmak istediğini söyledi.

Olayın öncesinde otomobil sürücüsünün başka bir motosiklet sürücüsüyle münakaşaya girdiğini görmesi üzerine onları sakinleştirmek üzere olaya dahil olduğunu ifade eden Ferah, tarafları sakinleştirmeye çalışırken şüphelinin, motoruna arkadan temasta bulunduğunu belirtti.

Ferah, bu sırada sağ ayağının tampona sıkıştığını, bunun üzerine motorunu hafif ileri aldığını anlatarak, “Şahıs aracını üzerime sürmeye devam etti ve motorumu devirdi. Derdini sormak için aşağı indiğimde motoruma şiddetle çarparak olay yerinden kaçtı.” dedi.

Sonrasında şüphelinin camına yanaşarak tutanak tutmaları gerektiğini ve aracına zarar verdiğini güzel bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Ferah, “Şahıs küfür ederek camını kapattı. O anlık sinirle onu durdurmak için yapmamam gereken bir hareketi yaptım ve aynasını kırdım. Ondan sonra şahıs böyle bir şeye kalkıştı. Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var, nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Uzun bir tedavi sürecim olacak. Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var. Ayakta durmakta da güçlük çekiyorum.” şeklinde konuştu.

Ferah'ın avukatı Haydar Uysal ise dosyanın soruşturma aşamasında olduğunu belirterek, şüphelinin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

– Ne olmuştu?

Çamçeşme Mahallesi'nde 9 Şubat'ta 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen Fatih Ferah ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü V.K. de otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralı hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren V.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmıştı.

Motosiklet
Otomobil
Sürücüsü

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