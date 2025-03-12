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Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi
Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul’da gençlerle buluştu haberi
İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
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Pendik’te otomobilin dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 RHR 62 plakalı otomobil, bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te otomobilin dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı haberi

Pendik'te, bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 RHR 62 plakalı otomobil, bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Ters dönen otomobildeki 5 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra dere yatağında bekledi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla dere yatağından çıkarılan ve hafif yaralı oldukları belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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