SON DAKİKA
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi

Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.Çamçeşme Mahallesi'nde, trafikte tartışmalarının ardından dikiz aynasını kıran motosiklet ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi

Pendik'te trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Çamçeşme Mahallesi'nde, trafikte tartışmalarının ardından dikiz aynasını kıran motosiklet sürücüsü F.F'ye çarparak öndeki çekici ile otomobilinin arasına sıkıştıran sürücü V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

– Olay

Çamçeşme Mahallesi'nde dün, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü V.K. de otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

Olayın ardından yaralı hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren V.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Motosiklet
Otomobili
Sürücü

İlgili Haberler

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:00

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi

Edirne’den kısa kısa haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 11:57

Edirne’den kısa kısa haberi

Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 11:52

Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi

TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 11:30

TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi

Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi