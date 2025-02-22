Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi

Pendik'te dün akşam oyuncak dükkanında çıkan yangının başlangıcına dair görüntülere ulaşıldı.

​​​​​​​Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında başlayan ve üst kattaki daire, bitişikteki iş yeri ve park halindeki otomobilin de zarar görmesine yol açan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, önce patlamaların yaşandığı oyuncak dükkanında birden alevlerin yükselmesi, çevredeki vatandaşların şaşkınlık ve korkuyla koşuşturmaları yer aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiden biri sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilmiş, diğeri tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.