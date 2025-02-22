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Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bilecik’te jandarma, vatandaşın ilacını ulaştırdı haberi
Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
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Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te dün akşam oyuncak dükkanında çıkan yangının başlangıcına dair görüntülere ulaşıldı. ​​​​​​​Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında başlayan ve üst kattaki daire, bitişikt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi

Pendik'te dün akşam oyuncak dükkanında çıkan yangının başlangıcına dair görüntülere ulaşıldı.

​​​​​​​Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde 5 katlı binanın girişindeki oyuncak dükkanında başlayan ve üst kattaki daire, bitişikteki iş yeri ve park halindeki otomobilin de zarar görmesine yol açan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, önce patlamaların yaşandığı oyuncak dükkanında birden alevlerin yükselmesi, çevredeki vatandaşların şaşkınlık ve korkuyla koşuşturmaları yer aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiden biri sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilmiş, diğeri tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

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