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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi

KOCAELİ (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de sahne aldı. Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kocaeli...