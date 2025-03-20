Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli'de sahne aldı.
Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde “Çanakkale Mektupları Resitali” düzenlendi.
Uğurlu, konserde eserlerini çaldı.
Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, Türk milletinin vatan söz konusu olunca neleri göze alabildiğini Çanakkale Zaferi'nde dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, “Bizler Çanakkale ruhuyla kendimize şekil verdikçe Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalacaktır.” dedi.
Konsere birim müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
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