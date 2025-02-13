SON DAKİKA
Ayvacık’ta jeotermal kaynaklı OTB’nin kurulması için etüt çalışmaları tamamlandı haberi
Edirne’de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor haberi
Şişecam 90. yılını kutluyor haberi
Balıkesir’de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi haberi
Görme engelli çift, 15 yıldır hem kendisine hem topluma ışık oluyor haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi
Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı haberi
Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi
Selimiye Camisi’nin merkezinde yer alan müezzin mahfili restore ediliyor haberi
Ayvacık’ta jeotermal kaynaklı OTB’nin kurulması için etüt çalışmaları tamamlandı haberi
Edirne’de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor haberi
Şişecam 90. yılını kutluyor haberi
Balıkesir’de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi haberi
Görme engelli çift, 15 yıldır hem kendisine hem topluma ışık oluyor haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi
Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı haberi
Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi
Selimiye Camisi’nin merkezinde yer alan müezzin mahfili restore ediliyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede haberi

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede haberi

- Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatı tespit edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede haberi

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi”, “Genel Meclis Üyesi”, “Kültür Sanat Komisyonu Üyesi”, “Delege Üyesi” gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Belediye Başkan
Belediye Meclis Üyesi
Şüpheli
Üyesi

İlgili Haberler

Dede mesleği tostçuluğu siparişlerin yanına acil durum düdüğü ekleyip sürdürüyorlar haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 11:24

Dede mesleği tostçuluğu siparişlerin yanına acil durum düdüğü ekleyip sürdürüyorlar haberi

Bilecik’te şehir merkezine inen tilki görüntülendi haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 11:24

Bilecik’te şehir merkezine inen tilki görüntülendi haberi

Yarım asırlık evli çiftlerden “mutluluğun yolu sevgi ve saygıdan geçiyor” mesajı haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 11:24

Yarım asırlık evli çiftlerden “mutluluğun yolu sevgi ve saygıdan geçiyor” mesajı haberi

Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde yer aldı haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 11:00

Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde yer aldı haberi

Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 10:44

Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ’un hedefi Balkan şampiyonu olmak haberi
Yerel
13 Şubat 2025, 10:42

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ’un hedefi Balkan şampiyonu olmak haberi

Kırklareli’nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi haberi Kırklareli’nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi haberi Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi