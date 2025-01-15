“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) – TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Kapadokya” animasyon filminin özel gösterimi, Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan'ın üstlendiği film, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alıyor.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.

– “Marifet sihirde değil, samimiyette”

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fidan, sömestre girerken Rafadan Tayfa'nın en heyecanlı, eğlenceli ve maceralı filmiyle aileleri buluşturdukları için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Fidan, filmin vizyona girişinden bu yana 1 milyon 250 bin izleyiciye ulaştıklarına işaret ederek, “Gerçekten bu anlamda tüm Türkiye'de bizleri sinema salonlarında yalnız bırakmayan izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Rafadan Tayfa filmleri beyaz perdeyle buluştuğunda çocuk seslerinin sinema salonlarında en çok yükseldiği dönemdir.” dedi.

Özel gösterimdeki yoğun ilgiye ilişkin de Fidan, “Sloganlaşmış bir cümlemiz var. Marifet sihirde değil, samimiyette. Biz bütün arkadaşlarımızla bu samimiyeti yakalamaya çalışıyoruz. Onlara dokunuyoruz, onların da bize dokunmasına izin veriyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Daha önemlisi onların hikayesini işliyoruz. O yüzden diyoruz ki Rafadan Tayfa'nın hikayesi zaten sizlerin hikayesi.” değerlendirmesinde bulundu.

En yoğun izleyici kitlesinin 2-14 yaş arasında olmasının yanı sıra her yaştan izleyicilerin filmi izlediğini paylaşan Fidan, şunları kaydetti:

“Üç kuşak bir araya geliyor. Sinema salonlarında bu tabloyu çok görüyoruz. 85 yaşında dedelerimiz, nenelerimiz, 30-40 yaşında annelerimiz, babalarımız ve çocukları aynı salonda filmi izliyor. Günümüzde örneği olmayan bir proje. Filmlerimiz vizyona girdiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'de gösteriliyor. Örneğin cumartesi günü biz Diyarbakır'dayken, diğer bir ekibimiz İzmir'de olacak. Yani tüm Türkiye'de farklı bölgelerdeki arkadaşlarımızla karakterlerimiz buluşacak.”

– Çocuklardan gösterime yoğun ilgi

İzleyicilerden Bartu Han Yontar, Rafadan Tayfa'yı çok izlediğini ve sevdiğini dile getirerek, “En sevdiğim karakter Mert. Çünkü çok akıllı ve düşünceli. Ben de onun gibi zeki olmak istiyorum. Rafadan Tayfa'nın hikayelerini seviyorum. Futbol oynuyorlar, bazen eşya yapıyorlar. Çocukluğumdan beri çok izliyorum ve çok seviyorum. Önceki filmine de gelmiştim. Bugünden sonra sevdiğim film galiba bu olacak.” ifadesini kullandı.

İzleyicilerden Yağmur Şenel ise 11 yaşında olduğunu ve Rafadan Tayfa'yı çok sevdiğini anlatarak, “En çok Hayri'yi seviyorum. Hayri ve arkadaşları benim için çok özel. Rafadan Tayfa'nın her bölümü çok güzel, bütün filmleri izledim.” görüşünü paylaştı.