SON DAKİKA
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
Ev tozu akarlarına karşı bitkisel içerikli aromatik yağlar faydalı olabilir
Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
Ev tozu akarlarına karşı bitkisel içerikli aromatik yağlar faydalı olabilir
Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı

“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) – TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Kapadokya” animasyon filminin özel gösterimi, Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan'ın üstlendiği film, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alıyor.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.

– “Marifet sihirde değil, samimiyette”

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fidan, sömestre girerken Rafadan Tayfa'nın en heyecanlı, eğlenceli ve maceralı filmiyle aileleri buluşturdukları için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Fidan, filmin vizyona girişinden bu yana 1 milyon 250 bin izleyiciye ulaştıklarına işaret ederek, “Gerçekten bu anlamda tüm Türkiye'de bizleri sinema salonlarında yalnız bırakmayan izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Rafadan Tayfa filmleri beyaz perdeyle buluştuğunda çocuk seslerinin sinema salonlarında en çok yükseldiği dönemdir.” dedi.

Özel gösterimdeki yoğun ilgiye ilişkin de Fidan, “Sloganlaşmış bir cümlemiz var. Marifet sihirde değil, samimiyette. Biz bütün arkadaşlarımızla bu samimiyeti yakalamaya çalışıyoruz. Onlara dokunuyoruz, onların da bize dokunmasına izin veriyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Daha önemlisi onların hikayesini işliyoruz. O yüzden diyoruz ki Rafadan Tayfa'nın hikayesi zaten sizlerin hikayesi.” değerlendirmesinde bulundu.

En yoğun izleyici kitlesinin 2-14 yaş arasında olmasının yanı sıra her yaştan izleyicilerin filmi izlediğini paylaşan Fidan, şunları kaydetti:

“Üç kuşak bir araya geliyor. Sinema salonlarında bu tabloyu çok görüyoruz. 85 yaşında dedelerimiz, nenelerimiz, 30-40 yaşında annelerimiz, babalarımız ve çocukları aynı salonda filmi izliyor. Günümüzde örneği olmayan bir proje. Filmlerimiz vizyona girdiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'de gösteriliyor. Örneğin cumartesi günü biz Diyarbakır'dayken, diğer bir ekibimiz İzmir'de olacak. Yani tüm Türkiye'de farklı bölgelerdeki arkadaşlarımızla karakterlerimiz buluşacak.”

– Çocuklardan gösterime yoğun ilgi

İzleyicilerden Bartu Han Yontar, Rafadan Tayfa'yı çok izlediğini ve sevdiğini dile getirerek, “En sevdiğim karakter Mert. Çünkü çok akıllı ve düşünceli. Ben de onun gibi zeki olmak istiyorum. Rafadan Tayfa'nın hikayelerini seviyorum. Futbol oynuyorlar, bazen eşya yapıyorlar. Çocukluğumdan beri çok izliyorum ve çok seviyorum. Önceki filmine de gelmiştim. Bugünden sonra sevdiğim film galiba bu olacak.” ifadesini kullandı.

İzleyicilerden Yağmur Şenel ise 11 yaşında olduğunu ve Rafadan Tayfa'yı çok sevdiğini anlatarak, “En çok Hayri'yi seviyorum. Hayri ve arkadaşları benim için çok özel. Rafadan Tayfa'nın her bölümü çok güzel, bütün filmleri izledim.” görüşünü paylaştı.

Çocuk
Film
Filmi
Rafadan Tayfa
Yaş

İlgili Haberler

Edirne’den kısa kısa
Yerel
14 Ocak 2025, 15:54

Edirne’den kısa kısa

Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Yerel
14 Ocak 2025, 15:50

Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Yerel
14 Ocak 2025, 15:28

Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Yerel
14 Ocak 2025, 15:24

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
Yerel
14 Ocak 2025, 15:16

Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var

Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
Yerel
14 Ocak 2025, 15:12

Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı