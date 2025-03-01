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İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: (2) haberi
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi
Gelibolu Mevlevihanesi’nde iftar programı gerçekleştirildi haberi
Ümraniye’de çocuklar iftar sofrasında buluştu haberi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale’de iftara katıldı haberi
Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
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Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.Ramazanın ilk günü dolayısıyla iftar hazırlıklarını tamamlayan Dilvin Yılmaz, ailesi ve yakınlarıyla Cumhuriyet Mahallesi Zambak Sokak'tak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi

Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

Ramazanın ilk günü dolayısıyla iftar hazırlıklarını tamamlayan Dilvin Yılmaz, ailesi ve yakınlarıyla Cumhuriyet Mahallesi Zambak Sokak'taki evinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

Hazırladıkları yemek ve tatlıları ramazan sofrasına taşıyan Yılmaz, saat 19.14'te ezanın okunmasıyla yakınlarıyla ve komşularıyla dua edip orucunu açtı.

Ev sahibi Dilvin Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl da birlik ve beraberlik içinde ramazan sofrasında buluştuklarını söyledi.

İftar sofrasına komşularıyla birlikte oturduklarını belirten Yılmaz, “Bir seneyi daha geçirdik ve bugüne kavuştuk. Komşularım ve dostlarım beni yalnız bırakmadı. Bu mübarek sofrada bir araya geldik. Bir komşumu rahatsızlığı nedeniyle konuk edemedik, onun için de bu sofrada dua ediyoruz sağlığına kavuşması için.” dedi.

Hikmet İnciser Çelik ise tüm inananların ramazanını kutlayarak, “'On bir ayın sultanı' ramazanımız kutlu olsun, mübarek olsun. İlk iftarımızı Türkiye'nin en batısı Gökçeada'dan açmak çok güzel. Komşumuz Dilvin teyzemizin elinden hazırlanan yemeklerimizi yedik. Allah kabul etsin. Bu vesileyle ramazan tüm ülkemize barış ve mutluluk getirsin.” diye konuştu.

İftara katılan Nurhan Atalay da Türkiye'nin en batısı olan Gökçeada'da oruç açtıklarını belirterek, “Yine bir mübarek ramazan ayına komşularımızla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan, bolluk ve bereket ayıdır. Tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri yüce Allah dergahında kabul etsin. Tüm İslam aleminin ramazanı mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

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