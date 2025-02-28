Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan, Üsküdar'daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camii yeniden hizmete açıldı.

Sultan 3. Mustafa döneminde yaşamış ve “silahtar-ı şehriyari” olarak görev yapan Abdurrahman Ağa tarafından 1766 yılında yaptırılan cami, 2023 yılında restorasyona alınmıştı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sabahattin Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin son olarak 2. Mahmut döneminde büyük bir bakıma alındığını ve restore edildiğini söyledi.

Karakoç, caminin şehrin anıt yapıları arasında yer aldığını belirterek “Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü olarak tarihi değeri haiz bir yapıyı gelecek nesillere ulaştırarak ibadete açmak bizim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk de caminin yaklaşık 300 senelik, kadim bir eser olduğunu vurgulayarak “Bu güzel camimiz çeyrek asrı aşkın bir zamandır semtimizin ve boğazımızın bir sakini oldu. Camilerimiz, korunması gereken kültür varlıklarımızın başında gelmektedir. Biz de bu güzel eserimizi, gelecek nesillere aktarmak üzere kapsamlı bir restorasyona almıştık. Gerekli çalışmaları tamamladık ve ramazan ayının arifesinde camimizi bugün ibadete açtık. Bu açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.