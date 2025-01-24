Sabancı Holding’den sürdürülebilirliğin yeni bir ekonomi olarak görülmesi yönünde çağrı haberi

İSTANBUL (AA) – Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, şirketlerin karbon, su ve biyoçeşitlilik yönetimi konusunda sorumlu davranmalarının, 2050 hedefleri için bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı, devlet başkanları, hükümet yetkilileri, iş dünyası liderleri, akademisyenler, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve genç liderlerden oluşan 3 binden fazla kişiyi bir araya getirdi.

Bu yıl “Akıl Çağı için İşbirliği” temasıyla düzenlenen toplantılarda, dünya sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, sürdürülebilirlik stratejilerinin ve aksiyon odaklı küresel işbirliklerinin altı çizildi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, bu yıl Davos'da Türk iş dünyasını temsil eden liderler arasında yer aldı. Sürdürülebilirlikle ilgili fikir önderlerinin yoğun katılım sağladığı “Üç Doğa Pazarıyla Uyum Sağlamak” isimli panele konuşmacı olarak katılan Alper, Carbon Disclosure Project (CDP) CEO'su Sherry Madera, Greenpeace İcra Direktörü Mads Christensen ve Singapur Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ile aynı sahneyi paylaştı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Cenk Alper, sürdürülebilirliğin yeni bir ekonomi olarak ele alınmasının önemli olduğunu, şirketlerin karbon, su ve biyoçeşitlilik yönetimi konusunda sorumlu davranmalarının, 2050 hedefleri için bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik odaklı risklerin varlığını tartışacak noktanın çoktan geçildiğini kaydeden Alper, tüm paydaşların, ortak akıl doğrultusunda, fikir üretmekten ziyade aksiyon alması gerektiği bir dönemin başladığına değindi.

Alper, “Bugün dünyada, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi doğuyor. Bu yeni ekonominin barındırdığı fırsatları ortaya çıkarabilmek için doğayı işlerimizle değil, işlerimizi doğayla uyumlu hale getirmeliyiz. Bunun, ilave bir maliyet yaratmadığını, aksine işlerimiz için en büyük maliyetin, hiçbir şey yapmadan seyirci kalmak olduğunu özümsememiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

-“Su ve biyoçeşitlilik alanındaki kredi ve finansman çözümleri önemli”

Karbon, su ve biyoçeşitlilik alanındaki kredi ve finansman çözümlerinin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda son derece önemli olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

“Bununla birlikte, tüm bunları aynı anda devreye almak, bize çok büyük zaman kaybettirebilir. Sürdürülebilirlik hedeflerinde geri kaldığımız bir dünyada, daha fazla geç kalma lüksümüz yok. Bu yüzden adım adım gitmek, bu alanı geliştirerek ilerlemek, tüm adımların aynı anda atılmasını beklemekten çok daha faydalı olacak.”

Teknoloji endüstrisindeki kazanımların, sürdürülebilirlik dünyası için çok öğretici bir role sahip olabileceğine işaret eden Alper, “Teknoloji dünyası piyasaya bir ürün çıkardığında, pazardaki talebe göre bunu sürekli geliştiriyor. Sürdürülebilirlikte de bunun gibi çevik bir iş modeli, kurgulanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.