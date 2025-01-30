Sabancı Topluluğu yılın ilk iki TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı haberi

Sabancı Topluluğu, “Sabancı Gençlik Seferberliği” kapsamındaki 9'uncu ve 10'uncu TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi'ni Adana'da hayata geçirdi.

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova Teknokent'te gerçekleştirilen açılış törenine, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seferberlik kapsamında bu yıl açılan ilk iki merkez olan 9'uncu ve 10'uncu TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, mobilite çözümleri alanında farklı disiplinlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakların yanı sıra startuplar ve yatırımcılarla buluşma imkanı sağlayacak.

Yapay zeka, Zerotech ve kodlama gibi teknik eğitimlerin sunulacağı merkezlerde, mülakat teknikleri ve strateji gibi eğitimler, ideathon ve hackathon etkinlikleri ile mentörlük programları da düzenlenecek.

Öğrenciler, filtre sistemleri ile soru grubu oluşturulmasını sağlayan yapay zeka destekli telemetri sisteminden faydalanırken yazılım geliştirme ve sorgulama alanlarında da kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

– Üç yılda 34 il ve 35 üniversite hedefi

Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde, Sabancı Gönüllüleri'nin desteğiyle hayata geçirilen merkezlere, 18-34 yaş arasındaki gençler başvurabiliyor. Proje kapsamında, üç yıl içinde Türkiye'de 34 il ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az iki merkez ve iki üniversitede faaliyet gösterilmesi, sürecin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Açılan merkezler, gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem oluşturmayı amaçlarken, sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı girişimcileri desteklemeyi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, beyin göçünü beyin gücüne dönüştürerek Türkiye'nin yenileşim ve teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, geleceği şekillendirecek gençlere rehberlik ederek potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için fırsatlar sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Merkezlerin, beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme hedefiyle kurulduğunu anımsatan Beriş, “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezleri, fiziksel alan olmanın ötesinde, bir kültürün ve vizyonun inşasına da katkı sağlayacak. Bu merkezlerde akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri birbirleriyle etkileşim halinde çalışarak, yenilikçi çözümler geliştirecek, toplumun karşılaştığı sorunlara karşı etkili ve sürdürülebilir çözümler arayacaklar. Aynı zamanda, gençlerimizin kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem oluşturulacak ve girişimcilik ruhu teşvik edilecek.” ifadelerini kullandı.

– “Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz”

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar da gençlere güvenmenin, gençlerin arkasında durmanın en büyük değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, gençler olmadan değer yaratmanın ve başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Alemdar, “Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, 100 yıllık Sabancı sorumluluğuyla, Sabancı Gençlik Seferberliği'ni hayata geçirdik ve 'Beyin göçünü, beyin gücüne dönüştüreceğiz' dedik. Bu doğrultuda Sabancı'nın 100'üncü yılındaki ilk iki Teknoloji ve Etki Merkezi'ni Adana'da açıyoruz. Hızın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, 8 ayda 10 merkez açabilmek, bizim bu seferberliğe nasıl bir tutkuyla bağlı olduğumuzun çok net bir göstergesi. Bu merkezlerimizle Sabancı'nın tüm teknoloji altyapısını, bilgi birikimini gençlerimize ve akademisyenlerimize açıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Alemdar, mobilite çözümlerinin, en büyük dönüşümlerinin çıkış noktası olduğuna vurgu yaparak, “TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezleri'mizdeki programlardan yararlanan gençlerimizin ve akademisyenlerimizin, dünyanın yaşadığı bu mobilite dönüşümünde, ülkemize çok büyük katkı sağlayacağına eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

TEMSA CEO'su Evren Güzel de elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve akıllı çözümlerle mobilitenin geleceğinde söz sahibi bir şirket olduklarını belirtti.

Güzel, TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezleri'nin yalnızca TEMSA için değil, Türkiye'nin de teknoloji ve sanayi ekosistemi için dönüm noktası olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Burayı, alışılmış bir Ar-Ge merkezinin ötesinde, inovasyonu yaşam tarzı haline getiren bir platform olarak tasarladık. Genç mühendislerimizin ve araştırmacılarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği alanlar yarattık. Burada üniversiteler, startuplar, sanayi kuruluşları ve genç yeteneklerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirebileceği, geleceğin mobilite çözümlerine şekil vereceği bir ekosistem hayata geçecek.”

Gençlerin, hayallerinin peşinde koşarken, bilgiye hızlı ve güvenli erişimlerini sağlayarak daha yaratıcı, girişken ve yenilikçi olmaları için fırsatlar yaratacaklarını vurgulayarak, “Nasıl ki yıllar önce Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü, Avrupa'nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü Adana'da ürettiysek, bu merkezlerle birlikte sürdürülebilirlik ve mobilite odaklı daha birçok yeni teknolojiyi de burada, Adana'da, gençlerimizle birlikte geliştirmeye odaklanacağız.” şeklinde görüş belirtti.