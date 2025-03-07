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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması haberi
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması haberi

- ISG İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker: - "ISG olarak sektörümüzün kadın liderlerini ağırlayarak geleceğin Türkiyesi için onların rol modelliğini destekliyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması haberi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlediği “Sabiha Gökçen'in İzinde” konuşma serisinde, Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu'yu konuk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konuşma serisinin ikincisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, ISG Airport Hotel'de düzenlendi. Etkinliğe, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve havalimanının kamu kurumları temsilcileri, iş ortakları, ISG yönetimi ile havalimanı ekosisteminde yer alan paydaşların çalışanları katıldı.

Etkinlik, ISG Airport Otel önünde pembe renkli kağıt uçakların uçurulmasıyla sona erdi.

Açıklamada programda yaptığı açılış konuşmasına yer verilen ISG İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, havalimanının adına yakışır bir şekilde kadınların çalışma hayatında daha güçlü roller üstlenmesine yönelik verdikleri desteği vurguladı.

Köşker, “1937'de Türkiye'nin ilk savaş uçağını uçuran, dünyanın ilk kadın hava kuvvetleri pilotu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevi evladından biri olan Sabiha Gökçen'in adını yaşatan havalimanımızın ismine yakışır şekilde, kadınların çalışma hayatında daha güçlü roller üstlenmesini destekliyoruz. Operasyonel mükemmelliğin yanı sıra, iş gücümüzün çeşitliliğine, eşitliğine ve kapsayıcılığına büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yönetim kurulunda bulunan yüzde 50 kadın üyesiyle kurumun iş dünyasında, üst yönetimde kadın ve erkek temsiliyetini eşitleyen sayılı kurumlar arasında yer aldığının altını çizen Köşker, “İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans ve iletişim gibi kritik departmanlarımızda görev yapan başarılı kadın yöneticilerimizle gurur duyuyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Köşker, şunları kaydetti:

“Havacılık sektörü, tarih boyunca azim, tutku ve yetkinlik gerektiren bir alan olmuştur. Günümüzde kadınların pilot, mühendis, hava trafik kontrolörü ve lider pozisyonlarda giderek daha fazla yer alması bizleri gururlandırıyor. Kadınların sektördeki başarıları, genç nesillere ilham vererek daha fazla kadının bu alana yönelmesini teşvik ediyor. ISG olarak sektörümüzün kadın liderlerini ağırlayarak geleceğin Türkiyesi için onların rol modelliğini destekliyoruz. Türk havacılık tarihine iz bırakan tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz.”

Gyrocopter pilotu Gündoğdu da 2016'dan bu yana çekip sergilediği gökyüzü fotoğraflarından elde ettiği gelirin tamamını, havacılıkla ilgilenen gençlerin eğitimine aktardığını belirtti.

Gündoğdu, “Yaklaşık 2 hafta önce Türk Hava Kurumu'nun 100'üncü Yılı anısına 'Sabiha Gökçen Kadın Havacılar Ödülü'nü aldım. Bu benim için çok büyük bir gurur. Bugün Onun adını yaşatan bu havalimanında 8 Mart'ı kutluyoruz. Gelecek hedeflerim arasında Sabiha Gökçen'in o dönemin şartlarında tek başına gerçekleştirdiği Balkan Turu'nu, O'nun izini takip ederek gerçekleştirmek yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

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