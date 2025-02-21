Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ekipleri, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 66 araç ve 122 kişilik uzman ekiple 3 bin ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki iki pist, 56 taksi yolu ve yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğündeki sahada karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Uçuş operasyonlarının aksamadan devam etmesi için ekipler tarafından pist temizliği dönüşümlü olarak yapılırken, özel solüsyonla yıkanarak sefere hazırlanan uçaklar pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor.

Apronda hazır bekletilen karla mücadele araçlarıyla pist ve taksi yollarında biriken karlar temizleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, zorlu kış şartlarıyla mücadele operasyonlarının 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi.