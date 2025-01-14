Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı

İSTANBUL (AA) – Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Baas rejiminin devrildiği ülkede yardım çalışmalarına devam ediliyor.

Dernek, soğuk kış aylarının gelmesiyle İdlib'de bulunan kamplardaki 600 aileye, içinde salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünlerin yer aldığı kumanya ile ekmek dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, iç savaşın başladığı günlerden bu yana Suriye'ye birçok alanda insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Özgürleşen Suriye'de düzenli yardımlara devam edeceklerini kaydeden Özdal, İdlib'deki ailelere gıda dağıtıldığını ifade etti.