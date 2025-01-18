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Edirne’de sis etkili oldu
Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı
Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Anasayfa » Yerel » Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Alemdar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Haber” kategorisinde Fatih Aktaş'ın “Protestocu kız” fotoğrafını tercih eden Alemdar, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Lokman İlhan'ın “Derin tehdit” fotoğrafına oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Yaprak Yolu” fotoğrafını oylayan Alemdar, “Spor”da ise Halil Burak Akbulut'un “Sevinçten havalarda” adlı karesini seçti.

Alemdar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi dolayısıyla bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş” fotoğrafını tercih etti.

Yusuf Alemdar, birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, “En güzel kareleri kadrajlarına alan, çektikleri fotoğraf kareleriyle tarihe iz bırakan Anadolu Ajansı muhabirlerini kutluyorum.” dedi.

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