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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
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Kocaeli’den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale’ye pedal çevirecek haberi
Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi
Edirne’de Roman çeribaşısı Kakava-Hıdrellez Şenlikleri’ne özel şarkı hazırladı haberi
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Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi
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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 5'i tutuklandı. Sosyal medya platformlarında sahte "medyum, hoca" hesapları açılarak çok sayıda kişinin dolandırılmasına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sosyal medya platformlarında sahte “medyum, hoca” hesapları açılarak çok sayıda kişinin dolandırılmasına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Bursa, Yozgat, Eskişehir, Manisa, İstanbul ve Ankara'da düzenlen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlandıktan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı, 19'una adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan 4'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmada, müştekilerin yaklaşık 87 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.

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