Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi haberi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Şehitliği'ndeki törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, gaziler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Doğan, Baş ve Alemdar tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerler saygı atışı yaptı, İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Doğan, yaptığı konuşmada, “Bağımsızlık aşkı, vatanın bütünlüğü, birlik ve beraberlik, milli ve manevi değerler söz konusu olduğunda hiçbir engel tanımayan bu asil millet, bunun en güzel örneğini Çanakkale Zaferi'nde göstermiştir.” dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

– Kocaeli

Kocaeli'de Bağçeşme Şehitliği'ndeki törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından Yüzbaşı Mehmet Emre Burkay, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Berna Abiş, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, kurum müdürleri, gaziler, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

– Bolu

Bolu Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Askeri personel tarafından günün anlam ve önemini ifade eden konuşmaların ardından Vali Aydın, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Aydın ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

– Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Vekili Uğur Tan ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın yanı sıra il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yorulmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı tören sonrasında, program kapsamındaki ziyaretler gerçekleştirildi.

– Düzce

Düzce Şehitliği'ndeki törene, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Vekili Cihan Ünal, Garnizon Komutanı Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehitliğe çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edildi.

Tören, askerlerin saygı atışı ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

– Karabük

Karabük'te 5000 Evler Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, askeri tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo seslendirdi.