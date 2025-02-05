Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerdeki mahallelerde sabah başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede, kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda da kar yağışı başladı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde kar yağışı, güzel görüntü oluşturdu.

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu, kar yağışıyla beyaza büründü.

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullananlar, karla kaplı ormanların arasından kıvrılıp uzayan kara yolu boyunca güzel manzara eşliğinde seyahat etme imkanı buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayındırlık, Kuruçeşme ve Umuttepe mevkisi ile Körfez İlimtepe, Derince Sevindikli, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe ve Başiskele Aytepe mevkileri karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kentin yüksek mahallelerinde sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oldu.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar görüldü.

Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli, Topuk yaylaları ile Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köyleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sahil şeridinin bir kısmı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Düzce kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak'ın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli yolunda da Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.