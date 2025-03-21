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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: haberi
Bursa’da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi haberi
Tekirdağ’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
Sakarya’da akademisyenlerin geliştirdiği yerli feromon kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak haberi
GÜNCELLEME 2 – Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
Tekirdağ’da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasına katıldı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: (1) haberi
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Sakarya’da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.Dün, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine ateş edilmesi ve 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Dün, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine ateş edilmesi ve 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.G, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan D.G, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Dün, motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etmiş, Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B, hayatını kaybetmiş, D.G. gözaltına alınmıştı.

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