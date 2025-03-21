Sakarya’da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı haberi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Dün, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine ateş edilmesi ve 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.G, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan D.G, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Dün, motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etmiş, Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B, hayatını kaybetmiş, D.G. gözaltına alınmıştı.