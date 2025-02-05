Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 350 bin 800 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonra, kargo firmasına ait logoları kullanarak kargo aracı görünümündeki araçla kaçak sigara ve tütün sevk etmek isteyen Ü.Y. (57) ve O.Y. (28) yakalandı.

Şüphelilerin aracında ve iş yerlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 350 bin 800 makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket kaçak sigara ve 64 elektronik sigara ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin, 12 Kasım 2024'te Adana'dan Hendek ilçesine getirilen tırda 8 milyon 500 bin makaron ve 5 ton tütün ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan O.F.Y ile bağlantılı oldukları ve farklı yöntemlerle kaçakçılık arayışında oldukları belirlendi.