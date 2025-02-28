Sakarya’da “Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam” etkinliği düzenlendi haberi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde “Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam” etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay Sakarya Şubesinden 'yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Sakarya Şubesi ve Akyazı Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin müzik dinletisiyle başladı.
Moderatörlüğünü İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok'un yaptığı programa Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı.
Genç, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) hizmetlerinden bahsederek mücadele yöntemlerini aktardı.
Etkinlik, katılım sağlayan gençlerin hep birlikte “Bağımlılığa Hayır” sloganını seslendirmesiyle sona erdi.
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