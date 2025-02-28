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Sakarya’da “Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam” etkinliği düzenlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.Yeşilay Sakarya Şubesinden 'yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Sakarya Şubesi ve Akyazı Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyük...