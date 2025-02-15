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Sakarya’da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı haberi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Piaggio P180’nin pilot koltuğunda haberi
Bursa’da temizlik personeli bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti haberi
Çanakkale’de 10 yıl önce boşanan çift Sevgililer Günü’nde yeniden evlendi haberi
Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi
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Sakarya’da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.Düzenlenen operas...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı haberi

Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda 359 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram kokain, 2 gram kenevir tohumu, 28 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ham madesi ve 22 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu

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