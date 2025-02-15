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Sakarya’da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.Düzenlenen operas...