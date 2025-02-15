Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi

Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli daha tutuklandı.

Karapürçek ilçesinde hayvancılık yapan R.A (64), 9 Ocak'ta Kızılbayır Mahallesi'ndeki çiftliğinden kaybolan bazı büyükbaş hayvanlarının çalınmış olabileceği düşüncesiyle jandarmaya başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma yürüttü.

İnceleme ve araştırmalar sonucu kaybolduğu belirlenen 9 hayvandan 2'sinin çiftliğe geri döndüğü anlaşıldı.

Çalındığı belirlenen 7 hayvandan 3'ünün ise İstanbul Tuzla'daki hayvan pazarında satıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 hayvanı çaldığı belirlenen 7 kişinin ise daha önce büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.