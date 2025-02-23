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Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi
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Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi
Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi
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Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi

Sakarya (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklarla kar topu oynama etkinliği düzenlendi.Anka Kitap Kafe'nin önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.Belediye Başkanı İshak Sarı, etkinlikle çocuklara ve gençlere kitap o...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklarla kar topu oynama etkinliği düzenlendi.

Anka Kitap Kafe'nin önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı İshak Sarı, etkinlikle çocuklara ve gençlere kitap okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Hem hava şartlarının uygunluğu hem de tatil olmasını fırsat bilerek kitap kafemiz yanında etkinlik düzenledik. Kitap kafe etrafındaki etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Çocukların kitaplara olan ilgisini arttırmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre'nin de katılım sağladığı etkinlikte bin kişiye sucuk ekmek ikram edildi.

Etkinlik
Kitap

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