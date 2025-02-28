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Sakarya’da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi
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İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
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Sakarya’da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Dolandırıcılık ve Aile İçi Olaylar" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Pamukova Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Pamukova Kaymak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde “Dolandırıcılık ve Aile İçi Olaylar” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pamukova Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Pamukova Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mesut Kiraz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlhan, dolandırıcılık ve aile içi olayların toplumsal sorun olduğuna vurgu yaparak, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin öneminden bahsetti.

Program kapsamında, komiserler Kaan İleri ve Hakan Yesirci'nin gerçekleştirdiği sunumda, dolandırıcılık yöntemleri, aile içi şiddetin belirtileri ve bu tür olaylarla başa çıkma yöntemlerine yer verildi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sonra erdi.

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