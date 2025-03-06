Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi

Sakarya'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen “Türkiye'nin Altın Çocukları Yeşil Mikrofon”da temalı panelde bağımlılıkla mücadele konuşuldu.

Yeşilay Sakarya Şubesince Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turgut Özal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, 1920 yılında kurulan Yeşilayın yurt içinde 120, yurt dışında 98 şubesi ve 108 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle (YEDAM) hizmet sunduğunu belirterek, yaklaşık 130 bin gönüllü üyesi bulunan kamu destekli kuruluş olduğunu söyledi.

“Bir defa denemekle bir şey olmaz.” mantığının doğru olmadığını dile getiren Genç, hiçbir şekilde kötü alışkanlıklara bulaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Genç, bağımlılık alanlarının arttığına işaret ederek, “Mücadele etmediğimizde, sahiplenmediğimizde, ilgilenmediğimizde, 'Bana ne' dediğimizde, günün birinde kapımızı çalması çok muhtemel. Herkesi bu alanda mücadele etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu da bağımlılıkların insanların yaşam kalitesini düşürdüğünü, başarıya erişme imkanını ortadan kaldırdığını kaydetti.

El birliğiyle mücadele çalışmalarına katılım vurgusu yapan Kutlu, “Hepiniz biliyorsunuz başarı gayrete aşıktır, gayret için de güçlü irade gerekir. Sizler bağımlı olursanız, bağımlılık yaratan maddeleri kullanırsanız, yetiştireceğiniz çocuklar da bunlardan etkilenecektir. Siz istemeseniz de sizleri örnek alacaklardır. Dolayısıyla hepimizin kendine iyilik yapması gerekiyor. Hem çocuklarımız hem geleceğimiz hem toplumumuz hem de ülkemizin refahı, mutluluğu için bağımlılıktan uzaklaşalım.” diye konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sadece Yeşilayın çalışmalarının yeterli olmayacağını, her bireyin vazife üstlenerek etrafındaki insanlara bu ışığı yayması gerektiğini dile getirdi.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nun da konuşma yaptığı panelde, şampiyon sporcular katılımcılarla buluştu.

Dünya Karate Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Wushu Şampiyonu Elif Akyüz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Ömer Kozakoğlu ve Gençler Dünya Güreş Şampiyonu Serhat Kırık, kariyerleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra katılımcıların sorularını cevapladı.