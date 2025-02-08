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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin gövde kaynağı yapıldı haberi
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
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Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kargaların evin elektrik panosuna girmesi sonucu şofbenin patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü.Maltepe Mahallesi'nde Mustafa K'nin evinin duvarında bulunan elektrik kutusuna giren 2 karga, akıma k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kargaların evin elektrik panosuna girmesi sonucu şofbenin patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi'nde Mustafa K'nin evinin duvarında bulunan elektrik kutusuna giren 2 karga, akıma kapıldı.

Kısa devre nedeniyle şofbenin patlaması sonucu camlar kırıldı, evin çatı kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz ekipleri gazı keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan kargalardan biri telef olurken, diğeri yaralandı.

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