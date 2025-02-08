Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kargaların evin elektrik panosuna girmesi sonucu şofbenin patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü.
Maltepe Mahallesi'nde Mustafa K'nin evinin duvarında bulunan elektrik kutusuna giren 2 karga, akıma kapıldı.
Kısa devre nedeniyle şofbenin patlaması sonucu camlar kırıldı, evin çatı kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz ekipleri gazı keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Öte yandan kargalardan biri telef olurken, diğeri yaralandı.
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