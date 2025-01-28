Sakarya’da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü haberi

SAKARYA (AA) – Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.
Hendek ilçesi Sukenarı Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, Emine C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dumandan etkilenen A.C'ye ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Emine C'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Turkcell’in “T.Life” uygulaması, HR Brilliance’ta altın ödül kazandı haberi
“Çekçek” arabasıyla dünyayı dolaşan Japon gezgin, Türklerin misafirperverliğine hayran kaldı haberi
Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi