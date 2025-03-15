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Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
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Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda yer alan köylerde yaşayan vatandaşlar, olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor.Ekipler, Geyve Orman İşletme sorumluluk bölgesinde yer alan Pamukova ilçesindeki Kemaliye ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda yer alan köylerde yaşayan vatandaşlar, olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor.

Ekipler, Geyve Orman İşletme sorumluluk bölgesinde yer alan Pamukova ilçesindeki Kemaliye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, orman yangınlarını önlemek için alınması gereken tedbirler ile olası yangınlarda ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Toplantıya Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Şube Müdürü Mehmet Çalışkan, Basın İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, Beypınar Orman İşletme Şefi Fatih Akgül, Kemaliye muhtarı Recep Garip, orman muhafaza memurları, orman işçileri ve köylüler katıldı.

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