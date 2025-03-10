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Siemens’ten ABD’ye 10 milyar doları aşan yeni yatırım haberi
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Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.A.K. idaresindeki 81 BK 499 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde B.Ö'nün kullandığı 41 TN 832 pl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 81 BK 499 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde B.Ö'nün kullandığı 41 TN 832 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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