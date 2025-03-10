Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 81 BK 499 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde B.Ö'nün kullandığı 41 TN 832 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi
Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi