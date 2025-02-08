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Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kulland...