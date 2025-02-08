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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
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Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kulland...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kullandığı 35 BDE 95 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan B.H, T.H, Y.E.K. ve F.K. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulansa Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi. 4 yaralının durumlarının iyi, birinin ise ağır olduğu belirtildi.

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