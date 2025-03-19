Sakarya’da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı haberi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Maksudiye Mahallesi camisi imamı Eyüp Dayıoğlu, dün teravih namazı için otomobiliyle camiye giderken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede kar ve sis nedeniyle oluşan elverişsiz hava koşullarında uzun süre arama ve tarama çalışması yürüten ekipler, Dayıoğlu'nu mahalleden 1 kilometre uzaklıkta donmak üzereyken buldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dayıoğlu, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.