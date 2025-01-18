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Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
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Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Pamukova'dan İznik yönüne giden Mahmut İ'nin kullandığı plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmındaki elektrik aksamında, Pamukova-İznik kara yolunun Pekmezli rampası mevkiinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tırın dorse bölümünü de sardı.

Sakarya ve Bilecik'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Olay sebebiyle bir süre kapanan yoldaki ulaşım, yangının söndürülmesi ve tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Tır
Yangın

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