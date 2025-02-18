SON DAKİKA
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi

Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı.Taraklı-Adapazarı kara yolunda seyreden H.Ö. idaresindeki 54 LN 714 plakalı hafif ticari araç, termal kavşağında kontrolden çıkarak su ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı.

Taraklı-Adapazarı kara yolunda seyreden H.Ö. idaresindeki 54 LN 714 plakalı hafif ticari araç, termal kavşağında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki Ş.Ö, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Haberler

Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 11:02

Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi

Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:54

Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi

Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:50

Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:50

Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi

Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:40

Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:01

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi