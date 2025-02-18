Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı.
Taraklı-Adapazarı kara yolunda seyreden H.Ö. idaresindeki 54 LN 714 plakalı hafif ticari araç, termal kavşağında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Ş.Ö, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi