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Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalan kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı.Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi'nde, Kazım A, park halindeki 54 YU 410 plakalı tırı tamir ettiği esnada tırın çekici kısmı bir anda aşağı indi.Kazım ...