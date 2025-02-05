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Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi
Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
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Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplanarak trafik güvenliğine dikkati çekmek amaçlanıyor.İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ve Karasu Kaymakamlığı ile Karasu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplanarak trafik güvenliğine dikkati çekmek amaçlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ve Karasu Kaymakamlığı ile Karasu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı paydaşlığında hazırlanan proje kapsamında ilçede hizmet veren toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplandı.

Projeyle ilçede trafik kural ihlali sonucunda meydana gelebilecek kazaları resimli afişlerle anlatarak sürücü, yolcu ve yayalarda trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulması, kazaları en aza indirerek can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Arka camları uyarı afişleriyle kaplanan minibüsler, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince düzenlenen programla trafiğe çıktı.

Karasu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kerim Uyar, gazetecilere, şoförlerin kuralların bilincinde olduğunu belirterek, “Amacımız çocukların, kadınların ve yolcuların kurallara farkındalık duyması, sürücülerin dikkatini çekmek.” dedi.

Karasu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Osman Bir de halkın duyarlı davranması ve vatandaşlara daha güvenli hizmet vermeyi sağlamak adına jandarmayla böyle bir çalışmaya dahil olduklarını ifade etti.

Şoför Seydi Dalkılıç ise toplumun bilinçlenmesi için projenin faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

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