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Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi
“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
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Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi

- Kazada yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, memleketleri Düzce'de defnedildi.

Doğum için İstanbul'a giden ve dün Düzce'ye dönüş yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden mühendis Selman Güngör (33) ve eşi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yonca Haymana Güngör'ün (33) cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Çiftin cenazeleri, daha sonra Merkez Büyük Camisi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Selman ve Yonca Güngör'ün cenazeleri, Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarpmış, kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralanmıştı.

Sürücü kaza yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan bebeğin tedavisi ise sürüyor.

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