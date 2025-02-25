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İBB’de İmamoğlu’nun “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
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Elektronik sigara kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi
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Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" odak grup çalıştayı sona erdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sapanca ilçesindeki bir otelde, akademi-araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi

Sakarya'da düzenlenen “Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” odak grup çalıştayı sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sapanca ilçesindeki bir otelde, akademi-araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları, uluslararası medya ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayın ikinci gününde “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon” konuları ele alındı.

Hava yolu, deniz yolu ve finans oturumlarının gerçekleştirildiği çalıştayda, “Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına yönelik vizyon, amaç, hedef ve temel performans göstergelerinin belirlenmesi, hedeflerin her birine ulaşmak için yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi, taşıma modları bazında ihtiyaç duyulacak mevzuat ve teşvikler gibi düzenlemeler ile ilgili yol haritasının tartışılması” konuları masaya yatırıldı.

İkinci gün oturumlarıyla sona eren çalıştaydan elde edilecek sonuçla, “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon” hedeflerinde yol haritası belirlenecek.

Taslak çalıştay raporunun nihai hali, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Çalıştay
Yol

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