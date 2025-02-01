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Sakarya’dan kısa kısa haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
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Sakarya’dan kısa kısa haberi

SAKARYA (AA) - Suriye'nin İdlib şehrinde 3 Şubat 2020'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kabri başında anıldı.Demir için Bacı Mahallesinde'ndeki mezarlıkta düzenlenen anma ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’dan kısa kısa haberi

Suriye'nin İdlib şehrinde 3 Şubat 2020'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kabri başında anıldı.

Demir için Bacı Mahallesinde'ndeki mezarlıkta düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından Pınarlı Bacı Merkez Camisi'nde Demir ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, cemaate ikramda bulunuldu.

Anma programına Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Garnizon Komutanı Can Demir, Belediye Başkanı Fatih Akın, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

– Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Alemdar, beraberinde Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ile ilçede esnafı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Alemdar, burada partililerle görüşerek konuşma yaptı.

Ferizli Belediyesini de ziyaret eden Alemdar, burada Belediye Başkanı Ata ile görüştü.

Ata, ziyaretlerinden dolayı Alemdar'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı
Ferizli
Ziyaret

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