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Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
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“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası" konulu panel gerçekleştirildi.Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası” konulu panel gerçekleştirildi.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye'de somut olmayan kültürel miras konusunun anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, programda yaptığı konuşmada, kentin coğrafi konumunun önemli göç yolu üzerinde bulunması, iklimi ve verimli topraklarının etkisiyle antik dönemden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bundan dolayı da yoğun kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kentte çok farklı etnik kökenin bir arada yaşadığını belirten Acar, “Bu etnik grupların kendine has kültürleri bulunmakta. Bu da somut olmayan kültürel miras unsurlarının çok sayıda ve çeşitli olmasını sağlamaktadır. Amacımız kültürel mirasımızın zenginliği daha geniş kitle tarafından fark edilmesini sağlamak ve özel mirası yaşatarak geleceğe aktarmak.” ifadelerini kullandı.

Panelistlerden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Köktan “Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?”, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Suzan Bingöl “Sakarya'daki Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları ve Kültürel Miras Taşıyıcı Kart Sahibi Olmak İçin Gerekli İşlemler” ve SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Ela Taş, “Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Sakarya El Sanatları ve Ustaları” konularını ele aldı.

Panel, Seçkin Bayramoğlu'nun Karagöz ile Hacivat gösterisinin ardından sonra erdi.

Kültür
Miras
Sakarya
Somut Olmayan Kültürel Miras

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