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Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
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Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
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Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık.” ifadesi kullanıldı.

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