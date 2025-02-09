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Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik ...