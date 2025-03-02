Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ve buradan büyük dersler çıkararak eksiklikleri telafi edeceklerini söyledi.

Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mutlak galibiyet için saha çıktıklarını ama istediklerini alamadıklarını belirterek, “Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyun da istediğimiz gibi değil ama bunun belirli sebepleri var. Maçtan önce oyuncularla konuştuğumuzda karşıda uzun oyuncuların olduğu ve kurguların tamamen uzun toplar üzerinden gittiğini söylemiştik. İkinci topları alıp oyun kurgularını bozabiliyoruz ama duran toplarda dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Ama ikinci yarıda iki duran topla mağlup olduk. Eksik yönlerimize bakmamız lazım, neticede mağlup olduk. İkinci yarılarda bir konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yarıdaki oynadığımız oyunu devam ettirebilsek belki çok daha farklı olabilecek ama Ömer'in özellikle Djilobodji'ye gelen toplarda bire birde oraya top attırmamasını söylemiştik. Belindeki ağrı oluşana kadar çok iyi yaptı ama ağrı başladıktan sonra rakibe bu anlamda biraz izin verdi. Oyuncu değişikliğini de bu yüzden yaptık.” diye konuştu.

Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını vurgulayan Püren, “Eksiklerimizi gördük, biliyoruz. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmek ve bunu 90 dakikaya nasıl yayabiliriz üzerinde durup bundan sonraki maçlarda o coşkumuzu, enerjimizi, heyecanımızı sahaya yansıttıktan sonra bir problem olacağını düşünmüyorum. Mağlup olduk neticede üzgünüz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyeti aldık ama buradan da büyük dersler çıkarıp bunların telafisine gideceğiz.” dedi.

Püren, sıralamada altlarda olmalarının oyun yapısını etkilediğini dile getirerek, “Oyuncunun içgüdüsel olarak duygularını yönetmek saha içerisinde çok kolay değil. Bizim amacımız da zaten bir an önce buradan kurtulup savunma psikolojisinden saldırı pozisyonuna geçebilmek.” ifadelerini kullandı.

İlker Püren, sıralamanın çok çabuk değişebildiğini ve bu psikolojiyi yönetmenin futbolun gerçeklerinin dışında daha önemli bir hale geldiğini vurguladı.

– Fatih Karagümrük cephesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak ise kazanmak için geldiklerini ve bunu başardıklarını dile getirdi.

İkinci yarıda daha fazla risk aldıklarını kaydeden Ak, “İyi başladığımız ama son 2 haftadır bir inişe geçtiğimiz bir süreç yaşıyorduk. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Puan almamız gerekiyordu çünkü arkadan gelen güçlü rakipler var. Artık son dönemeçlerdeyiz. Burada artık fiziksel ve teknik taktiğin dışında mental olarak da çok güçlü olmanız lazım. Nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemli. Çünkü oyunun kaderini başladığınız oyuncular değil, sonradan giren oyuncular belirliyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ak, ligde maç kazanmak ve puan almanın zor olduğunu ifade etti.

Ak, kendisinin Sakaryaspor'da yetiştiğini belirterek, “Defans olarak çok sert ve agresif takımlardan bir tanesi. Özellikle İlker hoca geldikten sonra Sakaryaspor'un organizasyonu arttı ve daha net bir takım olduğunu görebiliyorsunuz. Sakaryaspor benim yetiştiğim yer. Bazen kaçış noktam burası oluyor. Bu şehri çok seviyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha iyi yerlerde olacaktır.” dedi.

Orhan Ak, maç sonunda yeğenine saldırıldığını ama sağduyulu taraftarların olayı yatıştırdığını vurgulayarak, “Kazanma ve kaybetme duygusunu yaşamak küçüklüğümüzden beri yaşadığımız bir şey. Maç bittiği zaman her şey bitmeli. Ben Sakaryaspor oyuncularını da tebrik ettim. Birkaç kişi dışında orada gereksiz şeyler oldu. Futbol tamamen birleştirici bir şeydir. Herkes keyif almalı. Herkes kardeşçe sarılıp beraber maç seyredebilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Ak, Sakaryaspor'un iyi bir takım olduğunu ve Püren'in takımdan en iyi verimi aldığını belirtti.