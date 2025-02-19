SON DAKİKA
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu haberi
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu haberi
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi

Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, şut ve takt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenmana tedavisi süren Jakub Szumski katılmazken Ognjen Ozegovic takımdan ayrı çalıştı.

Sakarya ekibi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Central Hospital Ümraniyespor, 23 Şubat Pazar saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşılaşacak.

İlgili Haberler

İstanbul’da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri hizmete başladı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 16:06

İstanbul’da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri hizmete başladı haberi

Sakarya’da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 16:04

Sakarya’da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi

GÜNCELLEME – Bilecik’te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:45

GÜNCELLEME – Bilecik’te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor haberi

Karabük Üniversitesinden kısa kısa haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:40

Karabük Üniversitesinden kısa kısa haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan’dan cezaevindeki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan’dan cezaevindeki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi

Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:14

Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi