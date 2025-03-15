Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, birlikte oynama alışkanlığını artırdıkları bir maç olduğunu bildirdi.

Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik olarak zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.

Rakibin içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu dile getiren Püren, “Üstüne çok fazla gitsen farklı skorlar ortaya çıkabiliyor, rakip çok fazla üzülebiliyor. İşi çok ciddiye almasan bu futbol her zaman dikkatli olman gereken bir durum. Neticede kazandık. Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu. Görmediğimiz oyuncuları dahil ettik, her şeyiyle pozitif bir müsabakaydı.” dedi.

Püren, Ligin 31 haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına değinerek, “Bana göre Süper Lig de dahil Türkiye'nin sayılı müsabakalarından birisi olacağına eminim. Oyuncuları çok fazla motive etmemize gerek kalmayacak. Zaten ezeli rekabet sürüyor. Temennimiz dostluk içerisinde, hırgür çıkmadan hak edenin kazandığı bir müsabaka olacağına inanıyorum. Her zaman oraya kazanmak için giden bir Sakaryaspor vardı, biz de bu geleneği devam ettireceğiz.” ifadesini kullandı.

– Yeni Malatyaspor cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun da maça konsantre olamadıklarını söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasında erken gol yemelerine karşın oyunu dengelediklerini fakat 3. golü yiyip devre arasına gittiklerini belirten Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

“Maçın son bölümünde yine aynı hatalardan kaynaklanan 4 ve 5'inci golleri yedik. Çocuklar saha içerisinde, oyunu çirkinleştirmeden iyi niyetiyle mücadele ediyorlar, her hafta bir tık üstüne koyuyorlar. Skor üzücü ama skordan daha çok bizim düşündüğümüz çocukların mesafe katetmesi. Ligin sonuna doğru da yaklaşıyoruz, bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacak bir şey yok zaten.”