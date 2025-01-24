Şampiyonlar Ligi’ne katılacak Türk golbol takımı BUGES, üst sıraları hedefliyor haberi

BURSA (AA) – MUSTAFA YILMAZ – Bursa'da Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübünün (BUGES) erkek golbol takımı, Türkiye'den bir ekibin ilk defa katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları hedefliyor.

BUGES, görme engellilerin opak maskeler takarak oynadıkları golbolde, Türkiye'de namağlup tamamladığı 1. Lig mücadelesini Şampiyonlar Ligi'ne taşımaya hazırlanıyor.

Bazıları milli takımda yer alan üst düzey oyuncuları sayesinde başarılarına yenisini eklemeye devam eden BUGES, dünyada da adından söz ettirmek istiyor. BUGES, mart ayında eleme gruplarında başlayacak Şampiyonlar Ligi macerasında adını haziran ayında Portekiz'de gerçekleştirilecek finallere yazdırmak istiyor.

– Genç: “Hedefimiz elemeleri ilk sırada bitirmek”

Takımın başantrenörü Ali Genç, AA muhabirine, bu yıl ilk defa katılacakları Şampiyonlar Ligi için hazırlarını sürdürdüklerini söyledi.

Genç, organizasyona Türkiye'den bir takımın ilk defa katılacağını dile getirerek, “Biz geçen yıl Golbol 1. Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamladık. Bütün maçlarımızı kazanarak bu başarımızı uluslararası platforma taşımak istiyoruz.” dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin golbol branşında dünyadaki en önemli organizasyonlardan biri olduğuna değinen Genç, şöyle konuştu:

“Orada ilk amaç uluslararası alanda bir Türk takımının da yer aldığını göstermek. Ülkemiz için de bir başarı. Sportif manada iyi yerlerde olmak istiyoruz. Biz 23 Mart'ta Karadağ'da düzenlenecek elemelere katılacağız. İngiltere ve Almanya'da da diğer ayakları yapılacak. Eğer oradan final grubuna kalırsak, haziran ayında finaller Portekiz'de düzenlenecek. Hedefimiz elemeleri ilk sırada bitirmek. En kötü üçüncü sırada yer bularak final grubuna kalmak istiyoruz. Antrenman sürecini bu yıl tamamen Şampiyonlar Ligi odaklı yapıyoruz. Türkiye liginde elbet iyi bir yerlerde olmak istiyoruz ama bizim bu yılki en büyük hedefimiz uluslararası arenada derece alabilmek, en üst sırada bulunmak.”

Uluslararası arenada büyük hedeflerinin olduğunu anlatan Genç, “Hedefimiz en üst sıralarda yer alabilmek. Bunun için de takımımız yeterli. Sadece antrenman saatini biraz daha arttırarak, o günkü maç koşullarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İlk ayağı geçtikten sonra artık işin zor kısmını atlatmış oluyoruz. Şampiyonlar Ligi gerçekten zor bir organizasyon. Çünkü kendi ülkesinin milli takımında oynayan birçok oyuncunun yer aldığı kulüp takımları yer alıyor. Hatta farklı kıtalardan iyi oyuncuları transfer edip oynayan Avrupa takımları da var. Böyle olunca ister istemez siz de o kalitede olduğunuzu göstermek zorundasınız. Oradan aşağıya düşmemek zorundasınız. Biraz gerçekçi baktığımız zaman, ilk 3 takım içinde olmayı hedefliyoruz ve buna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Kaptan Kara: “Gelecekteki sporculara iyi bir miras bırakmak istiyoruz”

Milli sporcu ve takım kaptanı Ebubekir Kara, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Kara, “Uzun yıllardır golbol oynuyorum, milli takıma da uzun yıllardır hizmet ediyorum. Türkiye'de bir ilki başarıp, Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi 10 yılı aşkın süredir düzenlenen bir organizasyon. Bu zamana kadar bir Türk takımı katılmamıştı. Hedefimiz, Karadağ'daki elemeleri lider tamamlayıp, Portekiz'deki finallere daha güçlü katılmak. Portekiz'de yer alacak takımlar zaten aslında Avrupa Şampiyonası'nda en üst sıralara oynayan milli takımların sporcuları. Birebir orada da yarışıyoruz. Amacımız burada tecrübe kazanıp, hem milli takıma faydalı olmak hem de kulübümüzde başarı sağlamak. Kulübümüzün bize sağladığı imkanları değerlendirip, gelecekteki sporculara iyi bir miras bırakmAk istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.