SON DAKİKA
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi

Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Özcan Deniz, hakkında Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatıla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi

Sanatçı Özcan Deniz, hakkında Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle “imar kirliliğine neden olma” ve “Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Deniz'in soruşturma savcılığındaki ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

İnşaat sahibinin kendisi olmadığını belirten Deniz, “Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin.' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı.” ifadelerini kullandı.

Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, “Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta, yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş.” şeklinde konuştu.

İnşaatın 1,5-2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, mağdur olduğunu iddia etti.

– Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Hakkında “imar kirliliğine neden olma” ve “Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrılmıştı. ​​​​​​​

İlgili Haberler

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:40

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:34

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:30

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi

Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi