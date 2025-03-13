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Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi
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Hyundai Motor Türkiye’den toplumsal cinsiyet eşitliği için Design Jam etkinliği haberi
Edirne’de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
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Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişilerin silah tehdidiyle telefonlarını gasbeden şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde 8 Mart'ta bir kiş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi

Sancaktepe'de cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişilerin silah tehdidiyle telefonlarını gasbeden şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde 8 Mart'ta bir kişinin cep telefonunun silahlı şüpheli tarafından gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle irtibata geçtiği, küçük bir miktar kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurların silah tehdidiyle cep telefonlarını gasbettiği anlaşıldı.

Satılık cep telefonu ilanı verilerek irtibat kurulan şüpheli B.T. (21), buluşma noktası olarak belirlenen Yenidoğan Mahallesi'nde mağdurun yerine geçen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 19 mermi çıkan şüphelinin 3 dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 hırsızlık, 2 tehdit ve 3 kasten yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin, 7 Ocak'ta Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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