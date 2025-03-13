Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi

Sancaktepe'de cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişilerin silah tehdidiyle telefonlarını gasbeden şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde 8 Mart'ta bir kişinin cep telefonunun silahlı şüpheli tarafından gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle irtibata geçtiği, küçük bir miktar kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurların silah tehdidiyle cep telefonlarını gasbettiği anlaşıldı.

Satılık cep telefonu ilanı verilerek irtibat kurulan şüpheli B.T. (21), buluşma noktası olarak belirlenen Yenidoğan Mahallesi'nde mağdurun yerine geçen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 19 mermi çıkan şüphelinin 3 dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 hırsızlık, 2 tehdit ve 3 kasten yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin, 7 Ocak'ta Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.