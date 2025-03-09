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Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
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Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince Sapanca Gölü'nden her ay alınan numuneler, bölgenin en kapsamlı laboratuvarında detaylı inceleniyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin en öne...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince Sapanca Gölü'nden her ay alınan numuneler, bölgenin en kapsamlı laboratuvarında detaylı inceleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nün su kalitesini korumak için rutin olarak kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin, her ay gölün 10 farklı noktasından yüzey, orta derinlik ve dip seviyesinden olmak üzere 31 numune alarak detaylı analizler yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Göl suyunun parametreleri sık sık inceleniyor. 'Bu Şehir Hepimizin' başlığıyla şehrin yeşili ve mavisine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, su ve havza sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Periyodik olarak alınan numuneler, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bulunan Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı laboratuvarında incelenerek, suyun tüm kalite parametreleri ölçülüyor. İçme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalışmalarımızı büyük hassasiyetle sürdürüyoruz.”

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